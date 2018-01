Seleção feminina de basquete bate o Chile em São Paulo A seleção brasileira feminina venceu sem dificuldades o Chile por 111 a 56, em amistoso disputado na noite desta sexta-feira, no ginásio do Paulistano, em São Paulo. A cestinha do jogo foi a brasileira Palmira, com 21 pontos. No sábado, às 14 horas, os dois times voltam a se enfrentar, desta vez no ginásio do Pinheiros. Os dois amistosos servem de preparação para o Campeonato Mundial, que será disputado em setembro, em São Paulo.