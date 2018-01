Seleção feminina de basquete convocada Êga, Érika, Fabianna, Graziane, Ísis, Jaqueline, Lilian, Micaela, Sílvia Cristina, Tayara, Vivian e Zaine defenderão a Seleção Brasileira de Basquete na Copa América, com estréia na quarta-feira contra a Argentina. A competição em São Domingos, na República Dominicana, vale três vagas para o Mundial do Brasil, em 2006. Além do Brasil, jogam Porto Rico, Canadá, Cuba e República Dominicana, em turno único. Estadual masculino - Neste sábado, às 18 horas, o Hebraica recebe Franca; às 20 horas, Limeira enfrenta Assis e Americana joga contra Santo André.