Seleção feminina de basquete está completa O técnico da seleção brasileira feminina de basquete, Antônio Carlos Barbosa, está mais aliviado desde domingo à noite. O motivo foi a definição do Campeonato Paulista, com o time de Americana fechando o playoff decisivo por 3 a 0 sobre Ourinhos. "Queria que a série terminasse em 3 a 0, independente de quem fosse a equipe campeã, isso foi bom pra mim", afirma o treinador. Barbosa torcia por isso porque ele terá apenas essa semana para montar o time que disputará o Campeonato Sul-americano, no Equador, entre os dias 22 e 28 deste mês. Com o encerramento do Campeonato Paulista, as oito jogadoras, seis de Americana (Geisa, Cíntia Tuiú, Adrianinha, Lilian, Êga e Micaela) e duas de Ourinhos (Silvinha e Cristina), começam a chegar amanhã ao CT do COC, em Ribeirão Preto, onde os treinamentos são realizados desde o dia 2. Outra integrante reuniu-se ao grupo nesta sesgudna: Kelly. "Agora é que vou começar a dar uma cara ao time", diz Barbosa, que, a partir da tarde desta terça-feira, terá condições de priorizar as partes técnica e tática, definindo o time titular. Em poucos dias, o técnico terá que definir os cortes. Das 16 jogadoras, apenas 12 irão para o Equador. A ala-pivô Leila, que retornou recentemente ao basquete, após uma contusão séria, está no grupo, mas deverá ficar no Brasil, melhorando a sua condição física. Ela e o próprio Barbosa pensam no futuro: nos Jogos Pan-americanos de São Domingos, na República Dominicana, em agosto, ou no mais importante, o Pré-Olímpico, no México, em setembro. Devido ao deslocamento de suas cidades, após a competição estadual, algumas jogadoras chegarão para o treino de amanhã à tarde e outras só estarão em Ribeirão Preto quarta-feira. Barbosa torce para que nenhuma jogadora esteja contundida, o que poderia atrapalhar os seus planos. Até hoje, ele só teve condições de orientar treinos físicos e fundamentos, como arremessos e simulações de marcações defensivas. A partir de quarta, os treinos físicos serão realizados pela manhã e os táticos à tarde. Após o Sul-americano, o grupo retornará para Ribeirão Preto, provavelmente com Alessandra, que se recupera de uma cirurgia de vesícula. Nesse novo período, cinco amistosos com a Rússia serão realizados, mas Barbosa ainda sabe os locais e as datas dos jogos.