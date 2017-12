Seleção feminina de basquete terá de improvisar armadoras

A seleção brasileira feminina de basquete terá de improvisar uma armadora no Pan do Rio, porque não tem no grupo uma atleta dessa posição-chave - é ela quem comanda a distribuição das jogadas. A função será, provavelmente, desempenhada pelas laterais Palmira e Karen. Helen se despediu da seleção após o Mundial de São Paulo, no ano passado. Adrianinha, armadora desde que começou a jogar basquete, dificilmente será liberada pelo Phoenix Mercury, da WNBA, para o Pan - mesmo estando no banco de reservas da equipe norte-americana. O técnico Antônio Carlos Barbosa, que deixará o comando da seleção após o Pan - são 11 anos no cargo -, já enfrentou esse mesmo problema em 2005, numa excursão pela Europa e na Copa América. E improvisou. "No Pan, teremos a Palmira e a Karen que já treinaram no Mundial de 2006 como terceiras reservas de Adrianinha e Helen. Quem sabe até a Janeth, que já jogou nessa posição na WNBA. Estamos carentes na posição, até mesmo no time sub-21", afirmou o treinador. Desde a despedida de Paula da seleção, em 1997, o Brasil não viu surgir armadoras natas. "Helen e Claudinha, que foram titulares, não eram natas da posição. Haviam sido alas. Sempre tive a preocupação de rejuvenescer a seleção, mas nessa questão da armadora", lembrou Barbosa. "É uma posição complicada. O próprio basquete masculino tem um buraco nessa função." Para Barbosa, não há uma saída imediata. A alternativa seria aumentar o número de meninas que jogam para tirar armadoras natas, como foram Branca e Paula e como é Adrianinha. A Confederação Brasileira de Basquete, que recrutou atletas altas para atuar como pivô no início dos anos 90, não tem programa para descobrir e formar armadoras. Palmira vem atuando como armadora desde fevereiro de 2006, posição que exerceu no São Paulo Guaru, no ZKK Góspic, da Croácia, e no Olesa, da Espanha. "Para quem treinou como terceira armadora, venho me saindo bem", revelou a jogadora. Ela não se sente totalmente cômoda, mas está familiarizada com a armação. "É difícil se acostumar."