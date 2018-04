Seleção feminina de basquete vai treinar em Americana

Novo técnico da seleção brasileira - foi contratado no final de março -, Zanon fará a sua primeira convocação nesta sexta-feira. As duas principais competições do basquete feminino do Brasil nesta temporada são o Campeonato Sul-Americano, de 23 a 27 de julho, na Argentina, e a Copa América, de 23 a 29 de setembro, no México.

"Vamos aproveitar a excelente estrutura de Americana, que também é um polo do basquete feminino brasileiro, para fazer todo a nossa preparação. É uma cidade que atende a todos nossas necessidades. Além disso, estamos tendo todo o incentivo do prefeito Diego de Nadai", disse Vanderlei Mazzuchini, diretor técnico da CBB.