Seleção feminina de basquete vence a China em amistoso O Brasil venceu a China por 92 a 60 (47 a 32 no primeiro tempo) no primeiro dos dois amistosos da seleção feminina de basquete, disputado no ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri. A cestinha da partida foi a ala Iziane, com 22 pontos. A principais pontuadoras chinesas foram Li Jie Miao e Xiao Zhang, ambas com 13 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo, às 10h15, novamente em Barueri, com transmissão ao vivo do Sportv. "O mais importante desse amistoso é que conseguimos rodar bastante o time, utilizando todas as jogadoras. A Kelly, que jogou menos tempo, atuou por dez minutos. Isso significa que todas as atletas tiveram oportunidade de jogar e conseguimos dar mais ritmo à equipe. Amistoso é um treinamento, onde fazemos testes e observamos o desempenho do grupo. O jogo de hoje foi mais uma boa oportunidade para melhorar rumo ao Mundial. Gostei do desempenho do time, que jogou com maturidade e atitude", analisou o técnico Antonio Carlos Barbosa. "É difícil avaliar a equipe no primeiro jogo após uma longa viagem. É claro que a gente não esperava chegar em São Paulo e vencer o Brasil, mas acho que poderíamos ter nos saído um pouco melhor. Nosso time é jovem e com pouca experiência internacional", comentou o técnico da China, o australiano Tom Maher. Depois dos jogos contra a China, o Brasil irá disputar um amistoso contra a seleção de Taipé na terça-feira (5), às 20 horas, no ginásio do Paulistano. Em seguida, de 6 a 9, a seleção participa de um torneio amistoso com Canadá, China e Espanha, em Guarulhos. Janeth Antes do jogo, a ala Janeth foi hospitalizada na madrugada de sábado. A jogadora teve um mal-estar - diarréia e vômito - no hotel e precisou de cuidados médicos. Debilitada, a atleta não enfrenta a China em nenhum dos amistosos, sendo substituída por Micaela. Janeth já deverá estar recuperada na segunda-feira, segundo o médico da seleção brasileira, Fabiano Cunha. Não se cogita que a jogadora fique fora do quadrangular amistoso da próxima semana.