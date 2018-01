Seleção feminina enfrenta Cuba de novo A Seleção Brasileira Feminina de Basquete faz nesta quinta-feira o segundo amistoso com Cuba, às 20 horas, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. No primeiro, na terça, em Macapá, no Amapá, venceu por 83 a 65. O time do técnico Antônio Carlos Barbosa se prepara para jogar a Copa América, também em São Domingos, na República Dominicana ? do dia 14 a 18. Brasil e Cuba se enfrentaram 25 vezes em competições oficiais, com 17 vitórias das brasileiras. Na República Dominicana, o Brasil jogará no Grupo B com Porto Rico, Colômbia e Canadá. No A, estarão Argentina, Guatemala, Cuba e República Dominicana. A armadora Adrianinha diz: ?Jogar contra Cuba nunca é fácil. Vamos buscar mais essa vitória mas temos de repetir a boa defesa para garantir o contra-ataque.?