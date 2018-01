Seleção feminina inicia disputa por vaga na Copa América

A seleção brasileira feminina de basquete estreia neste domingo, às 23h45, contra a Venezuela, na Copa América. O torneio vai até o dia 16 de agosto e também é válido como pré-olímpico - a seleção que conquistar o título tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Vice-campeã, terceiro e quarto lugares estarão classificados para o pré-olímpico mundial, em junho do ano que vem.

Para a competição, a seleção brasileira ficou concentrada por dez dias em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais e realizou amistosos contra a seleção chilena. Para o técnico Luiz Augusto Zanon o período de treinos foi importante.

“Foi muito positivo esses treinamentos em São Sebastião do Paraíso. Os jogos contra o Chile foram uma experiência e tanto. Elas amadureceram depois do que sentiram com a derrota no Pan-Americano. Refizemos algumas propostas e inserimos uma jogadora mais experiente, no caso da Iziane, uma jovem como a Izabela, e uma menina com o futuro bom que é a Nádia. A Nádia é uma pivô grande para um jogo interno melhor. Ficamos um pouco mais amadurecidos para buscar essa vaga”, explicou o treinador.

O Brasil integra o Grupo B do torneio. Depois da estreia, a seleção folga amanhã e enfrenta Equador (terça), Ilhas Virgens (quarta) e Argentina (quinta). O Grupo A é formado por Canadá, Chile, Cuba, Porto Rico e República Dominicana. As duas melhores seleções de cada grupo se classificam para as semifinais.