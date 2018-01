Seleção feminina já está na Colômbia A Seleção Brasileira Feminina de Basquete chegou ontem à cidade de Villavicencio, na Colômbia, para a disputa do Sul-Americano. A estréia será quarta-feira, às 18 horas, contra o Paraguai. A equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Barbosa é mais jovem do que a anterior. Duas alas defenderão a Seleção Adulta pela primeira vez: Jaqueline e Tayara. "A referência da equipe será a experiência da Helen. Será uma boa oportunidade para testar algumas atletas", disse Barbosa. Sobre a competição, o técnico avaliou: "O nível de dificuldade da competição vem aumentando, uma vez que outras equipes contam com atletas que jogam na Europa e nos Estados Unidos." O Brasil ainda enfrentará Equador, Chile, Venezuela, Colômbia e Argentina.