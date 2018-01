Seleção feminina perde para China em amistoso de basquete A seleção brasileira feminina de basquete não conseguiu repetir o bom desempenho apresentado no primeiro amistoso e foi derrotada pela China por 88 a 76, neste domingo, no Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri. No sábado, a equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Barbosa havia superado as asiáticas por mais de 30 pontos de vantagem (92 a 60). A ala Janeth voltou a ficar de fora do confronto - ela não jogou o primeiro jogo por ter passado mal na noite anterior. A cestinha da partida deste domingo foi a chinesa Li Jie Miao, que anotou 26 pontos. A maior pontuadora do Brasil voltou a ser a ala Iziane, que defende o Seattle Storm da WNBA, com 19 pontos. A pivô Érika também se destacou e quase conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao fazer 17 pontos e pegar nove rebotes. "Não jogamos bem. Nossa defesa foi muito mal, deixou a China tomar conta do jogo. Fomos buscar o resultado, conseguimos diminuir a diferença, mas não nos firmamos na partida", disse o técnico Antonio Carlos Barbosa. "Ainda estamos na fase de preparação e é bom encontrarmos as dificuldades agora para acertar a equipe para o Mundial. Não estou preocupado com resultado", completou. As duas partidas contra a China serviram de preparação para o Mundial feminino, que acontece no Brasil. A seleção fará a sua estréia no dia 12 deste mês, contra a Argentina, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelo Grupo A. O time de Barbosa ainda pega a Coréia e a Espanha na primeira fase da competição. Antes, o Brasil fará um amistoso contra a seleção de Taipé, na próxima terça-feira, às 20 horas, no Ginásio do Paulistano, em São Paulo. Em seguida, as brasileiras participam da 2ª Copa Internacional Eletrobrás, em Guarulhos, com as seleções do Canadá, China e Espanha.