Seleção feminina só volta em 2002 Após conquistar o título da Copa América neste sábado, em São Luís, com a vitória sobre Cuba (88 a 83), as jogadoras da seleção brasileira de basquete feminino estão dispensadas para se apresentarem aos seus clubes. Voltam a treinar com o time do Brasil só no ano que vem, com o principal objetivo de serem campeãs do Mundial da China, cuja vaga foi conquistada neste torneio no Maranhão, ao lado das cubanas e das argentinas. A programação de amistosos e treinamento ainda não está definida. A Confederação Brasileira deve divulgá-la em outubro. A Confederação Sul-Americana de Basquete quer antecipar para o próximo ano o Sul-Americano de 2003. Porém, ainda não teve aprovação da Confederação Pan-Americana. Até agora, nenhum país candidatou-se para ser a sede desse torneio.