Seleção feminina sofrerá quatro cortes O técnico da seleção brasileira feminina de basquete, Antônio Carlos Barbosa, vai definir nesta segunda-feira os quatro cortes previstos no início do trabalho de preparação. O treinador deverá contar com apenas 12 jogadoras para a série de amistosos contra a Rússia, atual vice-campeã mundial. O treinador deverá avaliar as condições físicas das jogadoras. Mamá, que disputou o Sul-americano do Equador, preocupa, sem contar as experientes Leila, Silvinha e Alessandra, que praticamente se juntaram ao grupo na semana passada, após contusões e cirurgias. Os cortes serão definidos após o treino da tarde, no CT do COC, onde a seleção treina até terça-feira. Mas o time titular só será definido em Palmas, onde, na sexta-feira (11), ocorrerá o primeiro confronto contra a Rússia. Outra dúvida de Barbosa é se ele poderá mudar o grupo que irá aos Jogos Pan-americanos de São Domingos a partir dos cortes desta segunda.