Seleção feminina vence a Grécia A Seleção Brasileira Feminina de Basquete venceu a Grécia, neste sábado, por 67 a 62, em Atenas, na Grécia. As cestinhas da partida foram Maltsi, da Grécia, e Érika, do Brasil, com 25 e 15 pontos, respectivamente. O técnico Antonio Carlos Barbosa elogiou a defesa brasileira, que sofreu apenas 22 pontos no primeiro tempo. As duas seleções voltam a jogar neste domingo, às 13 horas.