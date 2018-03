Seleção feminina vence Argentina pelo Sul-Americano

A seleção brasileira feminina de basquete conquistou na noite de segunda-feira sua terceira vitória no Campeonato Sul-Americano da modalidade, disputado em Loja, no Equador. A equipe comandada por Paulo Bassul venceu a Argentina por 73 a 67. A cestinha brasileira no jogo foi a ala Chuca, com 21 pontos. Karen somou mais 16 pontos, Ega acrescentou 12 pontos e nove rebotes e Micaela marcou outros nove pontos. A partida foi a mais difícil das brasileiras no torneio até o momento. Na estréia, no sábado, o time havia batido o Equador por 90 a 48; no domingo, superou as colombianas por 100 a 47.