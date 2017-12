Seleção feminina vence Israel A Seleção Brasileira Feminina de Basquete venceu Israel nesta terça, por 85 a 64, no Torneio Internacional de Nórcia. A pivô Ega foi a cestinha, com 22 pontos. Nesta quarta, jogam Itália (que venceu o Brasil por 64 a 63) e Israel no encerramento. Nesta quinta, as brasileiras viajam a Atenas, para amistosos com a Grécia. Masculino - O Brasil está em Montevidéu para o torneio de 90 anos da Federação de Basquete do Uruguai, que terá ainda a Argentina. O time treina para a Copa América, na República Dominicana, no fim do mês, com quatro vagas ao Mundial/2006.