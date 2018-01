Seleção feminina viaja para a Colômbia A Seleção Brasileira Feminina de Basquete estréia no Sul-Americano da Colômbia, que será na cidade de Villavicencio, nesta quarta-feira, às 18h, contra o Paraguai. A equipe, dirigida pelo técnico Antônio Carlos Barbosa, viaja nesta segunda-feira pela manhã. O Brasil ainda terá como adversários o Equador, Chile, Venezuela, Colômbia e Argentina. Das 28 edições que disputou, o Brasil venceu 19. A caçula do time é Jaqueline Silvestre, de 19 anos, que irá disputar seu primeiro torneio pela Seleção Adulta. A ala/armadora de 1,78 m, do Clube São João/Jundiaí, nasceu em São José do Rio Preto e começou a jogar em sua cidade natal, aos 9 anos de idade. Com 12, foi para Jundiaí, onde está até hoje. Tayara Presenti, ala do Clube Verdade/Ribeirão Preto também fará sua estréia no time adulto. A mais experiente é a lateral Janeth Arcain, de 36 anos, que atua no Houston Comets pela WNBA.