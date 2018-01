Seleção feminina viaja para a Europa A Seleção Brasileira Feminina de basquete estréia na Copa América, na República Dominicana, em 14 de setembro contra Porto Rico, na luta por quatro vagas ao Mundial do Brasil/2006. Mas antes disso a equipe embarca no sábado para a Itália, onde disputará o Torneio Internacional de Nórcia contra a Itália na segunda-feira e Israel no dia seguinte. Depois, faz uma série de amistosos contra a Grécia, em Atenas. O Brasil, que está no Grupo B da Copa América, terá ainda como adversários na primeira fase Colômbia e Canadá. No Grupo B, estão Argentina, Cuba, Guatemala e República Dominicana. "No nosso grupo o adversário mais forte é o Canadá, que deverá está completo, reforçado pelas duas atletas que atuam na WNBA. Colômbia e Porto Rico são boas equipes, mas mais fracas tecnicamente", analisou o técnico Antônio Carlos Barbosa.