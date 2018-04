Seleção masculina de basquete inicia novo ciclo na Copa América

Com um grupo que mescla jogadores experientes como Fúlvio, 35 anos, e jovens que buscam espaço na seleção brasileira, casos de Bruno Caboclo e Georginho de Paula, ambos com 21 anos, o Brasil estreia nesta sexta-feira, às 22h, na Copa América. A Colômbia será o primeiro desafio da equipe do técnico Cesar Guidetti, na cidade colombiana de Medellín.

Apesar de o torneio não dar mais vagas para o Mundial e perder em importância pela ausências dos principais jogadores, o treinador entra pressionado para conseguir um resultado positivo e permanecer à frente da seleção para o qualificatório que começa em novembro.

Guidetti teve menos de 20 dias para trabalhar o grupo. A seleção realizou cinco jogos de preparação, com três vitórias - duas vezes contra Camarões e Colômbia - e duas derrotas - Argentina e Uruguai. "Estes jogos foram muito proveitosos para avaliações e também para tirar algumas dúvidas, além de nos deixar em boas condições para disputar a Copa América. Foi importante jogar em igualdade contra o Uruguai e Argentina e sentir que a equipe está em um bom nível", explicou o treinador.

Segundo o regulamento, os primeiros colocados em cada um dos três grupos avançam à semifinal, que será disputada em Córdoba, na Argentina. Por serem sede da fase final, os argentinos já estão classificados. Se ficarem em primeiro na sua chave, a segunda melhor seleção do grupo avança.

"Pela forma de disputa desta edição da Copa América, cada jogo tem que ser encarado como uma final e uma vitória na estreia se torna ainda mais importante, pois queremos iniciar positivamente a disputa. Só uma equipe do grupo avança a fase final e queremos estar em Córdoba, disputando o título", relatou o armador Georginho de Paula.

"A equipe está preparada para começar bem esta Copa América, pois trabalhamos forte na pré-temporada e fizemos também bons jogos no 'Super 4 Salta'. Sabemos que o Coliseo estará lotado, com os torcedores apoiando o selecionado da casa, mas estamos prontos para superar tudo e iniciar positivamente a nossa caminhada", reforçou o ala Bruno Caboclo.

Além da Colômbia, nesta sexta-feira, a seleção brasileira enfrenta o México, no sábado, às 19h30, e Porto Rico, às 17h30, no domingo. No Grupo B, que acontece em Bahia Blanca, na Argentina, de 27 a 29 de agosto, estão Argentina, Canadá, Ilhas Virgens e Venezuela. Já o Grupo C, que será disputado de 28 a 30 de agosto, em Montevidéu, jogam Uruguai, República Dominicana, Estados Unidos e Panamá. As semifinais estão agendadas para o 2 de setembro (sábado) e a decisão no dia seguinte.