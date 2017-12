Seleção masculina enfrenta o Canadá Vinda de jogos em Montevidéu, no Uruguai, a Seleção Brasileira Masculina de Basquete disputa neste sábado, às 10 horas, a primeira partida dos Jogos Desafio Eletrobrás contra o Canadá, em Brasília - ao vivo, pela Globo (no domingo, o jogo será às 14 horas, com SporTV). Os jogos servem de preparação para a Copa América - de 24 a 4 de setembro - na República Dominicana, que valerá quatro vagas para o Mundial do Japão/2006.