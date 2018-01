Argentina bate Brasil na final de torneio amistoso de basquete

Um péssimo último quarto custou ao Brasil a derrota na decisão do Torneio Quatro Nações, competição amistosa realizada em Buenos Aires. Na noite deste sábado, liderada por Luis Scola e Andrés Nocioni, a Argentina ficou com o título da competição ao vencer a seleção brasileira por 82 a 67.

Mesmo sem a sua força máxima, assim como a Argentina, o Brasil vinha em uma boa sequência de vitórias, que incluía a conquista do título dos Jogos Pan-Americanos em Toronto. Neste sábado, porém, a experiência dos campeões olímpicos fez a diferença nos momentos de definição do duelo.

O Brasil conseguiu fazer um duelo equilibrado, especialmente no primeiro tempo, em que terminou perdendo por 37 a 34. A vantagem foi ampliada para seis pontos - 59 a 53 - ao fim do terceiro quarto, mas a seleção ainda parecia viva na decisão do Quatro Nações, que também contou com a presença de México e Venezuela. No último período, porém, os argentinos envolveram o Brasil, que também apresentou problemas na marcação. Assim, a Argentina assegurou a sua vitória com certa facilidade, por 82 a 67.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora a seleção brasileira segue para Porto Rico, onde vai disputar a partir do próximo sábado a Copa Tuto Marchand contra a equipe da casa, o Canadá, a Argentina e a República Dominicana. Essa competição será a última na preparação para a Copa América, marcada para começar em 31 de agosto, no México. O técnico Rubén Magnano aproveitará o torneio para fazer observações visando a Olimpíada, pois o Brasil já tem vaga garantida nos Jogos do Rio, afinal, foi convidado por ser o anfitrião do evento.