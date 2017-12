Seleção masculina pronta para viajar A Seleção Brasileira Masculina de Basquete terminou a fase de preparação e está pronta para embarcar no sábado para São Domingos, na República Dominicana, onde disputará a Copa América, que vale quatro vagas para o Mundial do Japão/2006. A estréia será na quarta-feira, contra a Venezuela. Na terça-feira, a equipe comandada pelo técnico Lula Ferreira venceu o segundo desafio com os Estados Unidos por 91 a 77, em Brusque, Santa Catarina. Marcelinho e Guilherme, do Brasil, foram os cestinhas, com 18 pontos. O pivô Rafael "Baby" Araújo ficou fora: ainda se recupera de uma forte conjuntivite no olho esquerdo. "Esses jogos foram importantes porque serviram para dar entrosamento ao grupo, ver nossos acertos e defeitos. É claro que temos alguns pontos para melhorar, mas o importante é que estamos no caminho certo. O grupo está muito unido e consciente do seu objetivo", disse o ala/armador Marcelinho. O Brasil fez uma excelente campanha na fase preparatória. Venceu os nove jogos amistosos que disputou com Uruguai, Argentina, Canadá e Estados Unidos (time que venceu por três vezes consecutivas). Para o ala/armador Alex, que voltou à Seleção seis meses depois de se submeter a uma cirurgia do joelho esquerdo, o Brasil não terá jogos fáceis em são Domingos. Na primeira fase, pelo Grupo A, o Brasil ainda pega Estados Unidos, Panamá e Canadá. "De todos os jogos, o Canadá foi o adversário mais difícil", disse Alex - que não sente mais dores no joelho operado. Garotas - A Seleção Feminina também treina para a Copa América (em São Domingos mesmo, mas a partir de 14 de setembro, com estréia contra Porto Rico), mas não terá de disputar uma das quatro vagas: como país-sede do Mundial/2006, o Brasil está garantido. Neste fim de semana, a equipe do técnico Antônio Carlos Barbosa enfrenta o Canadá pelo Desafio Eletrobrás: no sábado, às 10 horas, em Jundiaí (SP); no domingo, às 16 horas, no Pinheiros.