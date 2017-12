Seleção pega a Argentina em Minas A Seleção Brasileira Masculina de Basquete enfrenta a Argentina nesta quinta-feira, às 20 horas, na 1.ª Copa Internacional Eletrobrás, no ginásio do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Nesta quarta, Canadá e Argentina fazem a primeira rodada, no mesmo horário. Ambos os jogos terão transmissão ao vivo pelo SporTV. "Estes jogos no Brasil são muito importantes para a nossa preparação para a Copa América (do dia 24 a 4 de setembro, na República Dominicana)", disse Sérgio Hernández, técnico da Argentina. Feminina - A equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Barbosa venceu nesta terça-feira a China, por 81 a 65, em Atenas. A cestinha foi a ala Micaela, do Brasil, com 22 pontos. Na quinta, o Brasil faz o terceiro e último amistoso contra a Grécia, novamente em Atenas.