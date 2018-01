Seleção pronta para as semifinais A Seleção Brasileira Feminina de Basquete venceu o México na madrugada desta sexta-feira por 114 a 53 pela segunda rodada do Pré-Olímpico, na cidade de Culiacán, no México, que classifica o campeão para a Olimpíada de Atenas/2004. Os vencedores das semifinais decidem o título no domingo. A cestinha da partida foi a ala Iziane, com 26 pontos. Na equipe mexicana, a pontuadora foi Garcia, com 17 pontos. "A vitória foi importante para dar mais confiança e moral para equipe, visando as fases semifinal e final. Espero continuar acertando os meus arremessos de três pontos nos próximos jogos", disse a ala/armadora Helen, que marcou 24 pontos e converteu seis dos sete arremessos de três pontos que tentou. Já classificada para semifinal, a equipe descansou nesta sexta-feira. Neste sábado, a equipe comandada por Antônio Carlos Barbosa enfrenta Canadá ou Argentina, pois a terceira rodada aconteceria na noite desta sexta com as partidas: Canadá x República Dominicana, Argentina x Cuba e México x Chile. Na estréia, quarta-feira, o Brasil venceu o Chile por 102 a 45, com 23 pontos da ala Janeth.