Seleções de basquete embarcam nesta 4ª As seleções brasileiras feminina e masculina de basquete viajam nesta quarta-feira à noite para São Domingos, na República Dominicana, para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. Nas 13 edições do masculino, o Brasil subiu 11 vezes ao pódio e, por três vezes, os rapazes asseguraram a medalha de ouro: Cáli, na Colômbia (1971), Indianápolis, nos Estados Unidos (1987) e Winnipeg, no Canadá (1999). Foram mais duas medalhas de prata e seis de bronze. No feminino, a seleção brasileira esteve presente em 11 das 12 edições (não disputou a primeira em Buenos Aires/1951). A equipe do Brasil conquistou três títulos: Winnipeg, no Canadá (1967); em Cáli, na Colômbia (1971); e em Havana, Cuba (1991). As meninas foram ainda três vezes medalha de prata e duas de bronze.