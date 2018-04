Seleções definidas para a segunda fase do Europeu de basquete

Apesar da derrota para a Espanha, na última rodada do grupo C do Campeonato Europeu masculino de basquete, disputado na Polônia, a Eslovênia garantiu o primeiro lugar da chave e se classificou para a próxima fase do torneio.

Os espanhóis, por terem vencido o confronto (90 a 84), também se garantiram na próxima etapa, em terceiro lugar. À frente deles ficaram os sérvios, que bateram a lanterna Grã-Bretanha por 77 a 59.

No jogo que assegurou a classificação de Espanha e Eslovênia, o grande destaque foi a dupla de armadores Juan Carlos Navarro, cestinha com 21 pontos anotados e três assistências, e Rudy Fernández, que marcou 19. Do lado esloveno, outro armador também teve boa atuação. Goran Gragic anotou 19 pontos e seis roubadas de bola.

Os três primeiros do grupo vão enfrentar na próxima fase os classificados do grupo D, que também teve sua última rodada realizada hoje. Turquia, com aproveitamento de 100%, Polônia e Lituânia se garantiram, deixando de fora a Bulgária, que não conseguiu nenhuma vitória no torneio.

Nesta quarta-feira, os turcos venceram com autoridade os poloneses por 87 a 69, graças especialmente ao pivô Ömer Asik, que marcou 22 pontos e pegou 8 rebotes. Já os lituanos contaram com o bom aproveitamento geral do ala Ksistof Lavrinovic, que anotou 16 pontos, pegou 6 rebotes e deu 4 assistências na vitória contra a Bulgária por 84 a 69.