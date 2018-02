Sem Alex, Hornets perdem mais uma Uma lesão no joelho tirou as esperanças do armador Alex Garcia de participar do restante da temporada da NBA pelo New Orleans Hornets. A contusão do brasileiro é o mais recente problema do time, que acumulou mais uma derrota no basquete profissional norte-americano. Desta vez foi para os Bobcats, atual equipe de Charlotte, na Carolina do Norte, por 94 a 93. Das vinte partidas que jogou até agora, na temporada 2004-2005, o New Orleans ganhou apenas uma. Emeka Okafor teve tranqüilidade suficiente para converter dois tiros livres quando faltavam cinco segundo para o término da prorrogação. Foi a primeira partida entre os Hornets, que jogaram em Charlotte durante14 temporadas, e os Bobcats, equipe que saiu de Nova Orleans no final da temporada 2001-2002. Outros resultados: Philadélphia 110 x 102 Denver; New York Knicks 87 x 79 New Jersey; Indiana 108 x 97 Atlanta(na prorrogação); Sacramento 89 x 86 Milwaukee; Minnesota 100 x 89 Portland; Golden State 111 x 107 Dallas; Utah 93 x 91 L.A. Clippers e Seattle 108 x 93 L.A. Lakers.