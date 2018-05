Sem Allen Iverson, Philadelphia quebra sequência do Boston

Após 11 jogos invicto, o Boston Celtics teve sua sequência de vitórias interrompida na noite desta sexta-feira. A franquia campeã da NBA em 2008 foi surpreendida em casa pelo Philadelphia 76ers, que não pôde contar com o armador Allen Iverson. Mesmo com o astro do time lesionado, a equipe visitante venceu por 98 a 97, graças a uma cesta no fim do jogo.

A vitória do Philadelphia veio com um tapinha de Elton Brand, que marcou após o erro no arremesso de Marreese Speights. Além do ponto decisivo, o ala/pivô também foi o destaque do jogo, com 23 pontos e oito rebotes. Apesar do erro no fim, Speiths foi bem e anotou um double-double (dígitos duplos em dois fundamentos) de 17 pontos e dez rebotes. Pelo Boston, Kevin Garnett foi o melhor, com um duplo-duplo de 21 pontos e dez rebotes.

Mesmo com a derrota, o time de Massachusetts segue na liderança da Conferência Leste, somando 20 vitórias em 25 jogos. O aproveitamento é o segundo melhor da temporada 2009/10, perdendo apenas para o Los Angeles Lakers, líder do Oeste. Já o Philadelphia segue fazendo uma campanha decepcionante. Tendo perdido 13 das seus últimas 15 partidas, o time é o vice-lanterna do Leste.

OS RESULTADOS DA RODADA Sexta-feira, 18 de dezembro Toronto Raptors 118 x 95 New Jersey Nets Atlanta Hawks 96 x 83 Utah Jazz Boston Celtics 97 x 98 Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers 85 x 82 Milwaukee Bucks New Orleans Hornets 98 x 92 Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 112 x 96 Sacramento Kings New York Knicks 95 x 91 Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder 109 x 98 Detroit Pistons Memphis Grizzlies 107 x 94 Indiana Pacers Dallas Mavericks 108 x 116 Houston Rockets Golden State Warriors 109 x 118 Washington Wizards Sábado, 19 de dezembro Charlotte Bobcats x Utah Jazz Orlando Magic x Portland Trail Blazers Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers Chicago Bulls x Atlanta Hawks New Jersey Nets x Los Angeles Lakers Houston Rockets x Oklahoma City Thunder Milwaukee Bucks x Sacramento Kings San Antonio Spurs x Indiana Pacers Phoenix Suns x Washington Wizards

Ainda nesta sexta, o Cleveland Cavaliers conquistou uma vitória apertada sobre o Milwaukee Bucks. Em casa, o time venceu por 85 a 82 e já soma cinco triunfos seguidos. Além de cestinha, com 26 pontos, LeBron James ainda agarrou dez rebotes e distribuiu oito assistências. O brasileiro Anderson Varejão teve uma atuação discreta. Em 30 minutos na quadra, ele anotou seis pontos e sete rebotes.

Enquanto o Cleveland teve dificuldades para vencer, o Atlanta Hawks passou fácil pelo Utah Jazz, vencendo por 96 a 83. Com a vitória em casa, a franquia sustenta a maior série invicta da NBA, sem perder há seis jogos. Já o Denver Nuggets perdeu por 98 a 92 para o New Orleans Hornets, mas Nenê se destacou mesmo assim. O pivô brasileiro anotou um double-double de 15 pontos e dez rebotes.

No duelo texano da noite, mais que a vitória por 116 a 108 do Houston Rockets sobre o Dallas Mavericks, na prorrogação, o destaque foi o choque entre o ala alemão Dirk Nowitzki e o pivô Carl Landry. Na tentativa de uma infiltração, o cotovelo de Nowitzki foi de encontro ao rosto de Landry. O primeiro até tentou continuar no jogo, mas a dor na articulação o impediu. Já Landry teve um prejuízo ainda maior, com três dentes quebrados.