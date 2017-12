Sem brasileiros, Suns e Nuggets vencem na rodada da NBA Ainda sem contar com os brasileiros Leandrinho e Nenê, que seguem se recuperando de lesões, o Phoenix Suns e o Denver Nuggets conseguiram boas vitórias na rodada de domingo da temporada regular da NBA. Os Suns superaram o Portland Trail Blazers por 119 a 101, fora de casa, no Ginásio Rose Garden. O armador Leandrinho não esteve em quadra por causa de uma torção no tornozelo. O time do Arizona ocupa agora a quarta colocação da Divisão do Pacífico, com sete vitórias e seis derrotas. O armador Raja Bell foi o cestinha do jogo, marcando 30 pontos. Já o armador canadense Steve Nash somou 23 pontos e dez assistências. Pelos Blazers, o ala Travis Outlaw marcou 22 pontos. Em Denver, os Nuggets, que não contaram com Nenê devido a uma lesão no joelho, bateram o Los Angeles Clippers por 103 a 88, no Ginásio Pepsi Center, e estão na segunda colocação da Divisão Noroeste (oito vitórias e quatro derrotas) - a liderança é do Utah Jazz, time do brasileiro Rafael Baby Araújo. O maior pontuador da partida foi o ala Carmelo Anthony, do time do Colorado, com 33 pontos. O ala-armador J.R.Smith, reforço da equipe nesta temporada, registrou outros 23 pontos. Nos Clippers, o destaque foi o armador Corey Maggette, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 22 pontos e capturar 12 rebotes. Confira os resultados da rodada: Toronto Raptors 92 x 83 Indiana Pacers Denver Nuggets 103 x 88 Los Angeles Clippers Portland Trail Blazers 101 x 119 Phoenix Suns Seattle SuperSonics 98 x 78 San Antonio Spurs Los Angeles Lakers 99 x 93 New Jersey Nets