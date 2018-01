Sem Bryant, Lakers vencem na estréia Shaquille O?Neal, Karl Malone e Gary Payton não sentiram a ausência de Kobe Bryant e foram o destaque na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks por 109 a 93, na primeira rodada da temporada 2003-2004. Malone marcou 15 pontos, fez 10 rebotes e nove assistências, enquanto O?Neal registrou 16 pontos, com nove bolas roubadas. Payton contribuiu com 21 pontos, nove assistências e sete rebotes. Kobe Bryant é acusado de estupro e teve sua audiência adiada para 13 de novembro. Já Allen Iverson comandou a vitória do Philadelphia Sixers contra o Miami Heat por 89 a 74. Ele fez 26 pontos e 11 assistências. Confira os jogos desta quarta-feira: Boston Celtics x Miami Heat New York Knicks x Orlando Magic New Orleans Hornets x Atlanta Hawks Toronto Raptors x New Jersey Nets Detroit Pistons x Indiana Pacers Minnesota Tiberwolves x Milwaukee Bucks Chicago Bulls x Washington Wizards Denver Nuggets x San Antonio Spurs Utah Jazz x Portland Trail Blazers Golden State Warriors x Dallas Mavericks Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers