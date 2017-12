Sem Curry novamente, Warriors bate Rockets com show de Thompson

Sem poder contar com Stephen Curry pela segunda partida consecutiva, o Golden State Warriors superou a ausência do seu principal jogador com grandes atuações de Klay Thompson e Draymond Green para derrotar o Houston Rockets por 114 a 110, fora de casa, na rodada de quinta-feira da NBA.

O principal destaque foi, sem dúvida, Thompson, cestinha do duelo com 38 pontos, incluindo seis arremessos de três convertidos. Mas Green também teve grande atuação, tanto que conseguiu um "triple-double" com 16 assistências - um recorde na sua carreira -, 11 rebotes e 10 pontos.

James Harden terminou o duelo com 30 pontos pelo Rockets, enquanto Dwight Howard somou 21 pontos, 13 rebotes e três tocos. Mesmo assim, o time de Houston sofreu sua sétima derrota consecutiva na temporada regular para o Warriors.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a vitória, os atuais campeões da NBA se recuperaram da derrota para o Dallas Mavericks na noite anterior e seguem absolutos na liderança da Conferência Oeste - o Rockets é o sétimo colocado - e também com a melhor campanha da temporada, com 30 triunfos em 32 duelos.

Embalado, o Oklahoma City Thunder impôs ao Phoenix Suns a sétima derrota consecutiva ao batê-lo por 110 a 106, em casa, na noite de quinta. Este foi o terceiro triunfo seguido do Thunder, que venceu 12 dos últimos 14 duelos e está na terceira posição na Conferência Oeste - o Suns é o antepenúltimo colocado.

Russel Westbrook brilhou com 36 pontos e 12 assistências pelo Thunder, além de registrar cinco roubadas de bola e um toco. O Suns teve seis jogadores anotando ao menos 12 pontos. T.J. Warren marcou 29 e conquistou nove rebotes, enquanto P.J. Tucker fez 22.

O Los Angeles Clippers fechou invicto uma série de cinco jogos como visitante ao bater o New Orleans Pelicans por 95 a 89, na noite de quarta. J.J. Redick anotou 26 pontos e DeAndre Jordan somou 20 rebotes e 11 pontos pelo time de Los Angeles, o quarto colocado da Conferência Oeste. Anthony Davis conquistou 15 rebotes e anotou 14 pontos pelo Pelicans, o vice-lanterna do Oeste.

Em casa, o Utah Jazz bateu o Portland Trail Blazer por 109 a 96 com 27 pontos de Trey Burke. Gordon Hayward somou 23 pontos, enquanto o brasileiro Raulzinho ficou em quadra por 18 minutos, com sete pontos, quatro rebotes e uma assistência. C.J. McCollum foi o cestinha da partida com 32 pontos pelo Blazers, o nono colocado da Conferência Oeste, atrás exatamente do Jazz.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Milwaukee Bucks superou o Indiana Pacers por 120 a 116, fora de casa, com ótima atuação de Khris Middleton, que anotou 33 pontos. Já o Detroit Pistons pôs fim a uma série de três derrotas ao superar, em casa, o Minnesota Timberwolves por 115 a 90. Andre Drummond terminou o duelo com 23 pontos e 18 rebotes.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards x Orlando Magic

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Miami Heat x Dallas Mavericks

Chicago Bulls x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers