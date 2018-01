Sem Curry, Warriors perde para o Mavericks e sofre 2ª derrota na temporada

Com alguma facilidade, o Mavericks superou, em casa, o Warriors por 114 a 91, com 23 pontos de Barea, o substituto de Williams, com uma lesão na coxa esquerda. O porto-riquenho acertou cinco de sete arremessos de três pontos e ainda contribuiu para o triunfo com seis assistências e três rebotes.

Com uma lesão nas costas, Curry ficou de fora do seu primeiro jogo nesta temporada. E o MVP do último campeonato também estará ausente do duelo desta quinta-feira com o Houston Rockets, fora de casa. Thompson acertou apenas 4 de 15 disparos de quadra e terminou o duelo com 10 pontos. Ian Clark liderou o Warriors com 21 pontos.

Mesmo com o tropeço, o Warriors segue tendo a melhor campanha nos primeiros 31 jogos de uma temporada da NBA, com 29 vitórias. A derrota por 23 pontos de diferença foi a mais larga do Warriors desde 2013, quando perdeu por 31 para o Rockets. Na última temporada, o time de Oakland não perdeu nenhuma partida por diferença superior a 15 pontos.

Zaza Pachlia somou 15 pontos e 14 rebotes, enquanto o alemão Dirk Nowitzki contabilizou 18 pontos e oito rebotes pelo Mavericks, que venceu o quarto jogo consecutivo e está em quinto lugar na Conferência Oeste, liderada pelo Warriors.

VITÓRIA DE KOBE EM BOSTON - A rodada de quarta-feira da NBA também foi especial para Kobe Bryant. Naquela que muito provavelmente foi a sua última partida em Boston, o astro somou 15 pontos e 11 rebotes e liderou o Los Angeles Lakers na vitória por 112 a 104 sobre o Celtics.

Bryant jogou por 33 minutos e conseguiu o seu primeiro "double-double" da temporada. Jordan Clarkson anotou 25 pontos e Lou Williams somou 19. Assim, o Lakers, o pior time da Conferência Oeste, encerrou uma série de quatro derrotas. Isaiah Thomas registrou 24 pontos e Evan Turner somou 20 pelo Celtics, que vinha de quatro vitórias consecutivas e ocupa o oitavo lugar na Conferência Leste.

Este foi o 173º "double-double" de Bryant, que vai encerrar a sua carreira ao fim da temporada. E ele foi exaltado pela torcida do Celtics no minuto final do duelo, respondendo ao reconhecimento com acenos. O astro disputou duas finais contra o time de Boston, tendo sido batido em 2008 e levando o título em 2010.

OUTROS JOGOS - Vice-líder da Conferência Oeste, o San Antonio Spurs ampliou a sua invencibilidade como mandante para 19 de jogos ao massacrar o 13º colocado Phoenix Suns por 112 a 79, na noite de quarta. LaMarcus Aldridge liderou o Spurs no triunfo com um "double-double" de 21 pontos e 12 rebotes. Tyson Chandler foi o destaque do Suns com 11 pontos e dez rebotes.

Com atuação discreta de Rauzlinho, o Utah Jazz, o oitavo colocado do Oeste, perdeu fora de casa para o Minnesota Timberwolves, o 12º, por 94 a 80. O brasileiro até começou o jogo como titular, mas ficou por apenas dez minutos em quadra, com dois pontos, duas assistências e um rebote. Karl-Anthony Towns brilhou pelo Timberwolves com 25 pontos e dez rebotes. Já Trey Burke anotou 23 pontos e liderou a produção ofensiva do Jazz.

Time de pior campanha da NBA e da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers conseguiu a sua segunda vitórias nos últimos três duelos ao bater o Sacramento Kings, fora de casa, por 110 a 105. Nerlens Joel somou 20 pontos e nove rebotes pelo time da Filadélfia, que só venceu três dos 34 jogos que disputou nesta temporada. Marco Belinelli foi o cestinha do duelo com 28 pontos pelo Kings, o 11º colocado do Oeste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 117 x 122 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 100 x 93 Brooklyn Nets

Boston Celtics 104 x 112 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 94 x 91 Washington Wizards

Chicago Bulls 102 x 100 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 94 x 80 Utah Jazz

Dallas Mavericks 114 x 91 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 112 x 79 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 110 x 103 Denver Nuggets

Sacramento Kings 105 x 110 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Portland Trail Blazers