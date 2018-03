Sem Curry, Warriors tropeça diante do Timberwolves e perde a 2ª seguida na NBA

O Golden State Warriors vem sentindo a falta de Stephen Curry, que se recupera de problema no tornozelo. O time perdeu na noite de domingo o segundo jogo consecutivo na NBA em que não contou com o armador. Apesar dos 39 pontos de Kevin Durant, o Warriors foi superado pelo Minnesota Timberwolves por 109 a 103, fora de casa.

Na sexta-feira, os campeões da última temporada perderam para o Portland Trail Blazers. Os resultados deixam a equipe de Los Angeles cada vez mais distante do Houston Rockets, o líder da Conferência Oeste. O Warriors está na segunda colocação com 51 vitórias e 16 derrotas, contra 52 triunfos e 14 tropeços do adversário. O Timberwolves ocupa o quinto lugar do Oeste, com 39 vitórias e 29 derrotas.

No duelo deste domingo, os donos da casa também não contaram com um de seus principais jogadores: Jimmy Buter ficou de fora por conta de lesão no joelho. Coube então a Karl-Anthony Towns chamar a responsabilidade e terminar a partida como principal pontuador de sua equipe e com um "double-double": anotou 31 pontos e pegou 16 rebotes. Andrew Wiggins também fez boa partida, com 23 pontos.

As equipes se alternaram na liderança do placar no primeiro tempo de partida. O Timberwolves terminou o quarto inicial com dez pontos de vantagem. Durant acordou em seguida e o Warriors desceu para o vestiário com oito de frente.

Os dois quartos finais foram parelhos. O terceiro terminou com igualdade de 84 a 84. E o último foi emocionante. O time anfitrião conseguia manter pequena vantagem e o Warriors desperdiçou a única chance que teve de passar à frente, quando Klay Thompson errou arremesso dos três pontos. Do outro lado, Towns estava inspirado e anotou 14 pontos só no último quarto.

ROCKETS GARANTE VAGA NOS PLAYOFFS

Com James Harden poupado, o Houston Rockets derrotou o Dallas Mavericks por 105 a 82, fora de casa, e garantiu classificação antecipada aos playoffs da NBA. Com 52 vitórias e 14 derrotas, o time de Houston não pode mais ser alcançados pelo nono colocado, o Denver Nuggets, que tem 37 vitórias e 30 derrotas.

Eric Gordon, com 26 pontos, e Chris Paul, que chegou a um "double-double", com 24 pontos e 12 assistências, foram os destaques da equipe visitante. Pelo lado do Mavericks, o cestinha da equipe foi Dwight Powell, com 20 pontos.

RAPTORS VENCE A OITAVA SEGUIDA

Também fora de casa, o Toronto Raptors atropelou o New York Knicks pelo placar de 132 a 106 e conseguiu o oitavo triunfo consecutivo na temporada. O destaque da partida foi Jonas Valanciunas, que terminou com 17 pontos. No Knicks, Luke Kornet fez 18. O Raptors lidera com folga a Conferência Leste, com 49 vitórias e 17 derrotas. O Knicks é o 11º, com 24 vitórias e 43 derrotas.

ANTHONY DAVIS DÁ DEZ TOCOS

O pivô Anthony Davis fez uma grande partida e conseguiu um "triple-double" de maneira inusitada com 25 pontos, 11 rebotes e dez tocos. No entanto, sua equipe, o New Orlean Pelicans perdeu para o Utah Jazz por 116 a 99, em casa. No Jazz, o destaque foi para o "double-double" de Ricky Rubio, com 30 pontos e dez rebotes.

O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por 4min33 e anotou seis pontos para o Jazz. Com a vitória, a equipe visitante chegou a 37 triunfos e 30 derrotas, em décimo lugar, muito próximo de entrar para o playoff na Conferência Oeste. O Los Angeles Clippers, o oitavo colocado, tem 36 vitórias e 29 derrotas. O Pelicans está em quarto lugar, com 38 triunfos e 28 tropeços.

