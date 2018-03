Sem equipe, ex-MVP Derrick Rose fecha com o Timberwolves na NBA

Ex-MVP (Jogador Mais Valioso) e um dos grandes nomes da NBA no início desta década, o armador Derrick Rose terá casa nova até o fim da temporada. Ele assinou nesta quinta-feira com o Minnesota Timberwolves, onde jogará pelo restante da atual edição da liga.

Apesar de veterano na liga, Rose está com apenas 29 anos e iniciou a temporada no Cleveland Cavaliers. Depois de passar novamente por problemas físicos, chegou a se afastar e cogitou a aposentadoria, mas voltou às quadras. Negociado com o Utah Jazz, foi dispensado imediatamente, há um mês, e, desde então, estava sem equipe.

"Estou compromissado com todo meu coração, mesmo que tenha acabado de chegar aqui. Eu apenas quero ter a oportunidade de mostrar que ainda posso jogar", declarou o jogador depois de participar de um rápido trabalho com seus novos companheiros nesta quinta.

Rose foi escolhido no Draft de 2008 pelo Chicago Bulls e rapidamente se tornou um dos maiores nomes da liga. Em 2011, foi eleito MVP, mas graves lesões em seus dois joelhos fizeram com que seu nível nunca mais fosse o mesmo. Na temporada passada, ele foi para o New York Knicks, onde não brilhou, como no Cavaliers.

Em sua nova equipe, ele reencontrará o técnico com quem viveu seu melhor momento, Tom Thibodeau, além de Jimmy Butler e Taj Gibson, também ex-Chicago Bulls. Atualmente, o Timberwolves é o sexto colocado da Conferência Oeste, com 38 vitórias e 28 derrotas, e tenta superar o desfalque do lesionado Butler para voltar aos playoffs após 14 anos.