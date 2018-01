Sem Helen, Brasil encara Argentina A seleção brasileira feminina enfrenta a Argentina na abertura da segunda fase do 14º Campeonato Mundial de Basquete, teoricamente a rival mais fácil no caminho para as quartas-de-final. O jogo será nesta quarta-feira, às 8h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. As argentinas ficaram em terceiro lugar no grupo A, com uma vitória (para o Japão) e duas derrotas (para Austrália e Espanha). Mesmo sem a ala-armadora Helen, que está com um problema na panturrilha da perna direita e ficará fora dos próximos jogos, o Brasil tem um retrospecto que o credencia como favorito nesta partida. Jogando pelo grupo B terminou invicto a primeira fase do Mundial, com vitórias contra China, Senegal e Iugoslávia, e ainda venceu os três amistosos disputados contra a Argentina, em agosto. A irmã de Helen, Silvinha, está escalada para entrar em seu lugar, com a armadora Adriana, a ala Janeth e as pivôs Alessandra e Cíntia Tuiú. "Brasil e Argentina é jogo de muita rivalidade, mas vencemos a maioria das vezes. A expectativa é fazer uma boa partida e conseguir a vitória que nos deixará praticamente com a vaga nas quartas-de-final", afirmou Adrianinha. Silvinha disse que não é fácil substituir Helen, "que está em grande fase", mas afirmou que se sente tranqüila e preparada para ajudar o grupo. "Temos que respeitar a Argentina, mas impor nosso ritmo desde o início", afirmou a nova titular do Brasil. O técnico argentino, Eduardo Pinto, reconhece a superioridade das brasileiras. Ele disse que o objetivo do seu grupo era passar à segunda fase. "Mas agora enfrentaremos adversários superiores. Vai ser difícil vencê-los, em especial o Brasil, que é um dos três melhores times do mundo", avaliou. Helen passou por ultrassonografia e ressonância magnética na panturrilha direita. Nenhuma lesão grave foi constatada, mas ela está em tratamento intensivo e só deverá voltar às quadras após a disputa da segunda fase. Em quatro dias passará por uma nova avaliação, segundo explicou a médica da delegação, Ana Maria Visconti. "Estou mais tranqüila porque sei que não foi uma contusão mais grave. Tenho muita esperança de voltar a jogar no Mundial", disse a jogadora. Brasil e Argentina formam agora o grupo E, que ainda terá os confrontos Iugoslávia x Austrália e China x Espanha nesta quarta-feira. Pelo grupo F jogam Cuba x Estados Unidos, França x Lituânia e Coréia do Sul x Rússia, em Changzhou. Os quatro primeiros colocados de cada chave garantem vaga nas quartas-de-final, no dia 23, em Nanjing.