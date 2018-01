Sem Janeth, Brasil bate a China em amistoso de basquete Em amistoso preparativo para o Mundial de basquete feminino, a seleção brasileira superou, com facilidade, a China por 92 a 60, neste sábado, no Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, com transmissão ao vivo do canal pago Sportv. A equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Barbosa não pode contar com a ala Janeth, que ficou de fora do confronto por ter passado mal durante a noite de sexta-feira - a jogadora acompanhou a partida no banco de reservas. O Brasil, no entanto, atuou com quase todo time titular. "Estou um pouco cansada, depois de uma noite de viagem. Mas nós botamos muita garra em quadra. Para mim, foi um jogo importante pois só havia feito três treinos com a seleção", disse Iziane, que chegou à cidade paulista momentos antes do amistoso. A ala, que foi a cestinha da partida com 22 pontos, estava em São Luís, no Maranhão, e foi liberada pelo Seattle Storm durante a semana após a eliminação nos playoffs da WNBA. A seleção feminina fará a sua estréia no Mundial do Brasil no dia 12 deste mês, quando enfrentará a Argentina, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelo Grupo A. O time de Barbosa ainda pega a Coréia e a Espanha na primeira fase da competição.