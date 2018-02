Sem Kevin Love, Cavaliers vence Heat e se mantém em 3º lugar no Leste

No seu primeiro jogo sem o lesionado Kevin Love, o Cleveland Cavaliers até respondeu bem. Em um confronto direto na briga pelo terceiro lugar da Conferência Leste, o time superou o Miami Heat por 91 a 89, abrindo vantagem para o rival, pois está com 30 vitórias em 50 jogos, enquanto o oponente soma 29 triunfos em 51 duelos.

+ Ex-jogador da NBA, Rasual Butler morre aos 38 anos em acidente de carro

+ Rockets vence Magic com 'triple-double' e 60 pontos de Harden

Assim, o Cavaliers se recuperou da recente derrota para o Pistons, na última terça-feira, quando sofreu 125 pontos. Para isso, contou com boa atuação de LeBron James, que marcou 24 pontos e obteve 11 rebotes, no primeiro duelo do time sem Love, que sofreu fratura na mão esquerda e deve ficar afastado das quadras por cerca de dois meses.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Goran Dragic marcou 18 pontos e Josh Richardson fez 15 pelo Heat, que acertou apenas 3 de 28 arremessos de três pontos na noite de quarta-feira.

Também com uma ausência de peso, de Kyrie Irving, com lesão no quadríceps direito, o Boston Celtics fez ainda melhor ao massacrar o New York Knicks por 103 a 73, em casa. Terry Rozier registrou o seu primeiro "triple-double" da carreira, com 17 rebotes, 11 pontos e 10 assistências, ao substituir o astro.

Marcus Morris marcou 21 pontos para o Celtics, e Jayson Tatum teve 15. Al Horford e Jaylen Brown obtiveram 14 pontos cada para o melhor time da Conferência Leste, com 37 triunfos em 52 jogos. Enes Kanter teve 17 pontos e 17 rebotes para os Knicks, e Kristaps Porzingis marcou 16 para o décimo colocado do Leste.

Com incríveis 50 pontos de CJ McCollum, o Portland Trail Blazers venceu o Chicago Bulls por 124 a 108, em casa. O Brooklyn Nets derrotou o Philadelphia 76ers por 116 a 108 com 27 pontos de Spencer Dinwiddie e 22 de D'Angelo Russell. O Orlando Magic contou com 21 pontos de Marreese Speights e 19 de Evan Fournier para derrotar o Los Angeles Lakers por 127 a 105.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Indiana Pacers contou com sete jogadores marcando ao menos dez pontos para superar o Mempihs Grizzlies por 105 a 101. O Charlotte Hornets, com 38 pontos de Kemba Walker, passou pelo Atlanta Hawks por 123 a 110. Já o Phoenix Suns, com 21 pontos de Josh Jackson, derrotou o Dallas Mavericks por 102 a 88.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder