Sem Kobe, Lakers perde do Thunder e segue na lanterna

Se Kobe Bryant desfalcou o Lakers em razão de dores no ombro direito, o Thunder contou com outro veterano para fazer a diferença. Kevin Durant foi o cestinha da partida, com 22 pontos - registrou ainda oito rebotes e duas assistências. Russell Westbrook também se destacou ao conseguir um "double-double" de 13 pontos e 11 assistências. E Enes Kanter saiu do banco de reservas para anotar 19 pontos.

Do lado do Lakers, Louis Williams liderou a equipe, com seus 20 pontos. Jordan Clarkson contribuiu com 15 e o brasileiro Marcelinho Huertas anotou três pontos e duas assistências nos 12 minutos em que esteve em quadra.

Com sua 23ª derrota, o time de Los Angeles segue na última colocação do lado Oeste, com apenas quatro vitórias. O Thunder, por sua vez, continua brigando pelas primeiras posições. Ocupa agora a terceira colocação, com 18 triunfos e nove derrotas.

No lado Leste, o destaque da rodada foi o novo tropeço do Chicago Bulls. Desta vez, a equipe de Derrick Rose foi derrotada pelo New York Knicks por 107 a 91, fora de casa. A segunda derrota seguida derrubou novamente o Bulls na tabela. Agora o time ocupa a quinta colocação.

Na sexta-feira, o time já havia perdido para o Detroit Pistons, após quatro prorrogações. O resultado derrubara o Bulls para o terceiro posto. O time soma agora 15 triunfos e dez derrotas. Já o Knicks está fora da zona de classificação para os playoffs, com 14 vitórias e 14 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Oklahoma City Thunder 118 x 78 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 109 x 101 Charlotte Hornets

New York Knicks 107 x 91 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 96 x 84 Indiana Pacers

Houston Rockets 107 x 97 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Miami Heat x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans