Sem LeBron, NBA anuncia participantes do duelo de enterradas

A NBA divulgou a lista dos jogadores que participarão do Concurso de Enterradas do All-Star Weekend, que não terá a estrela LeBron James (Cleveland Cavaliers) e no qual Nate Robinson (New York Knicks) defenderá o título.

Campeão nas últimas duas edições, Robinson tentará ser o primeiro jogador da história a ganhar a competição três vezes.

Na temporada passada, LeBron havia dito que estudaria a possibilidade de participar este ano do concurso. O All-Star Weekend, o fim de semana das estrelas da NBA, acontecerá em Dallas a partir do dia 13 de fevereiro.

Concorrerão com Robinson pelo título Gerald Wallace, do Charlotte Bobcats, e o ala-armador Shannon Brown, do Los Angeles Lakers.

O quarto participante sairá do ganhador de uma pequena disputa entre Eric Gordon, do Los Angeles Clippers, e DeMar DeRozan, do Toronto Raptors, no intervalo da partida entre novatos e segundo-anistas.