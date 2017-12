Sem Nenê, Denver bate os Clippers na pré-temporada da NBA Sem contar com o ala-pivô brasileiro Nenê, o Denver Nuggets não teve problemas para superar o Los Angeles Clippers por 112 a 86, na madrugada deste sábado (horário de Brasília), pela última partida da pré-temporada da NBA. A partida foi realizada no Ginásio Staples Center, em Los Angeles. Totalmente recuperado de uma operação no joelho direito, Nenê não participou da partida porque foi poupado pelo treinador George Karl. Além do brasileiro, outras estrelas da equipe de Denver foram poupadas, como o ala Carmelo Anthony e o pivô Marcus Camby. O cestinha do confronto foi o ala-armador DerMarr Johnson, dos Nuggets, que marcou 17 pontos. O seu companheiro de equipe, o armador Andre Miller, também se destacou ao anotar 15 pontos. Pelo lado dos Clippers, o maior pontuador foi o armador Corey Maggette, com 16. O Nuggets, na próxima quinta-feira, vai receber o Clippers, na primeira rodada da temporada regular da NBA. Confira os resultados da rodada: Los Angeles Clippers 86 x 112 Denver Nuggets Atlanta Hawks 105 x 94 Charlotte Bobcats Sacramento Kings 84 x 78 Portland Trail Blazers Chicago Bulls 108 x 97 Toronto Raptors Milwaukee Bucks 76 x 101 Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs 100 x 79 Dallas Mavericks New Jersey Nets 138 x 121 New York Knicks