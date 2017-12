Sem Nenê, Denver bate Suns de Leandrinho Nenê não entrou em quadra na vitória do Denver Nuggets contra o Phoenix Suns, time de Leandrinho, outro brasileiro que disputa a NBA. Na partida da noite desta terça-feira, Leandrinho jogou 16 minutos, marcou dois pontos e deu uma assistência para o Suns. O placar final da partida foi de 110 a 80 para o Nuggets. Veja os resultados das demais partidas da noite: Dallas Mavericks 124 x 98 Chicago Bulls New Jersey Nets 93 x 70 Seattle SuperSonics Indiana Peacers 98 x 75 Minnesota Timberwolves Miami Heat 91 x 87 New Orleans Hornets Milwakee Bucks 95 x 91 Philadelphia Sixiers Sacramento Kings 109 x 89 Memphis Grizzlies Washington Wizards 81 x 80 Portland Trial Blazers