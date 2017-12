Sem Nenê, Denver perde mais uma O Denver Nuggets - que não contou com o ala brasileiro Nenê, que sofreu uma contusão grave no joelho e ficará de fora do restante da temporada - não foi bem na rodada desta quinta-feira da NBA. Num jogo equilibrado, perdeu para o Los Angeles Lakers por 99 a 97. Esta foi a segunda derrota consecutiva da equipe: na rodada anterior, já havia perdido para o San Antonio Spurs. O Indiana Pacers não encontrou dificuldades e derrotou o Orlando Magic por 90 a 78. O Cleveland também teve uma vitória relativamente fácil: bateu o New Orleans por 109 a 87. O Washington Wizards, por sua vez, passou pelo Toronto Raptors por 99 a 96. Veja todos os resultados da rodada: Orlando-Magic 78 x 90 Indiana-Pacers Cleveland-Cavaliers 109 x 87 New Orleans/Okla City Toronto-Raptors 96 x 99 Washington-Wizards New Jersey-Nets 96 x 110 Milwaukee-Bucks Boston-Celtics 114 x 100 New York-Knicks Memphis-Grizzlies 78 x 97 Miami-Heat Detroit-Pistons 108 x 88 Philadelphia-Sixers Minnesota-Timberwolves 90 x 86 Portland-Trail Blazers Chicago-Bulls 109 x 105 Charlotte-Bobcats Houston-Rockets 98 x 89 Sacramento-Kings Utah-Jazz 93 x 82 Dallas-Mavericks Seattle-Supersonics 93 x 101 Los Angeles-Clippers Golden State-Warriors 122 x 97 Atlanta-Hawks Denver-Nuggets 97 x 99 Los Angeles-Lakers