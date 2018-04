Sem Nenê, Washington bate Miami e está em segundo no Leste

Ainda sem Nenê, que tem um a fascite plantar (lesão na sola do pé), o Washington Wizards não teve problemas para vencer o Miami Heat, por 107 a 86, na rodada da NBA desta segunda-feira à noite, na capital norte-americana. Com o resultado, a equipe do brasileiro ocupa a segunda posição na Conferência Leste, com 11 vitórias e cinco derrotas.

Rasual Butler saiu do banco de reservas para ser o cestinha do jogo pelos Wizards, com 23 pontos. O armador John Wall também foi bem, com 18 pontos e 13 rebotes. Pelo Heat, Dwayne Wade e Chris Bosh anotaram respectivamente 20 e 21 pontos e foram estrelas solitárias no ex-time de LeBron James. O Miami é o sétimo do Leste.

Outro brasileiro que não teve condições de entrar em quadra nesta segunda-feira foi Tiago Splitter, com lesão na panturrilha. Mas o San Antonio Spurs jogou contra o saco de pancada Philadelphia 76ers e o desfalque não foi problema. Tony Parker e Tim Duncan também não jogaram, poupados. Mesmo assim, os Spurs controlaram o jogo e venceram por 109 a 103 fora de casa.

Kawhi Leonard assumiu a responsabilidade e anotou 26 pontos, conseguindo um duplo-duplo graças também aos seus 10 rebotes colhidos. Outros cinco jogadores conseguiram mais do que 10 pontos para os Spurs.

Para os 76ers, uma das equipes mais tradicionais da NBA, o início de temporada é o pior da franquia, com 17 derrotas seguidas. Com mais um tropeço o time vai se igualar ao New Jersey Nets de 2009/2010, que perdeu 18 jogos em sequência. Até hoje, só em quatro vezes uma equipe sofreu 17 derrotas no começo de uma temporada.

Também na noite desta segunda-feira, o Denver Nuggets virou no último quarto e, fora de casa, venceu o Utah Jazz por 103 a 101. A partida chegou a ficar empatada nos últimos segundos. Já em Los Angeles o Clippers atropelou o Minnesota Timberwolves com 127 a 101.

Confira os resultados desta segunda-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 103 x 109 San Antonio Spurs

Washington Wizars 107 x 86 Miami Heat

Utah Jazz 103 x 101 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 127 x 101 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Toronto Raptors

Golden State Warriors x Orlando Magic