Sem O´Neal, Miami Heat perde para o Philadelphia na NBA Sem contar com o pivô Shaquille O´Neal, lesionado no joelho esquerdo, o Miami Heat foi derrotado pelo Philadelphia 76ers por 107 a 98 pela temporada 2006/07 da NBA. O confronto aconteceu no Ginásio Wachovia Center, na Philadelphia. Nenhum brasileiro esteve em quadra nesta rodada. Com o resultado, a equipe de Miami, atual campeã da liga norte-americana de basquete, ocupa agora a penúltima colocação da Divisão do Sudeste (com uma vitória e duas derrotas). O Philadelphia, que segue invicto ao somar o terceiro triunfo consecutivo, lidera a Divisão do Atlântico. O destaque da partida foi o armador Allen Iverson, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos), com 31 pontos e 13 assistências. Pelo lado do Heat, o cestinha foi o ala Antoine Walker, com 23 pontos. A jovem estrela Dwyane Wade marcou outros 20. Em outra partida da rodada, o Los Angeles Lakers perdeu para o Seattle Supersonics por 117 a 101, fora de casa, no Key Arena, em Seattle. Os donos da casa contaram com as boas atuações do ala-armador Ray Allen e do ala Rashard Lewis, que juntos fizeram 57 pontos. Kobe Bryant fez 15 pontos para os Lakers. Confira os resultados da rodada: Toronto Raptors 94 x 103 San Antonio Spurs Philadelphia Sixers 107 x 98 Miami Heat Atlanta Hawks 95 x 82 Orlando Magic New Orleans Hornets 96 x 90 Houston Rockets Seattle SuperSonics 117 x 101 Los Angeles Lakers