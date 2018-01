Sem receber, pivô abandona o Vasco O pivô dominicano José Vargas anunciou que está deixando o Vasco por causa do atraso de salários, decorrente da crise financeira do clube. O jogador está se transferindo para o Trottamundos, um dos principais times do basquete venezuelano. Segundo especulações, o pivô estava sem receber salários há três meses, mas, mesmo assim, defendeu o projeto olímpico do Vasco. Para ele, a péssima situação financeira do clube deve-se à falta de pagamentos da televisão e do Bank of America.