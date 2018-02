Sem Vince Carter, Toronto perde na NBA Um dos maiores ídolos da NBA, Vince Carter mudou de time. Negociado com o New Jersey Nets, em troca de 5 jogadores (Alonzo Mourning, Eric Williams, Aaron Williams e mais 2 escolhas no draft), ele já não defendeu o Toronto Raptors na rodada de sexta-feira. E a equipe canadense acabou perdendo: 89 a 86 para o Indiana Pacers. Carter tampouco fez sua estréia na nova equipe, pois ainda se recupera de uma contusão. Pior para o New Jersey Nets, que também perdeu na rodada: 89 a 84 para o Memphis Grizzlies. A rodada de sexta-feira também marcou o duelo das duas maiores surpresas da temporada 2004-2005 até agora. O Phoenix Suns levou a melhor sobre o Seattle SuperSonics e, com a vitória por 112 a 110, tem a melhor campanha do campeonato. O brasileiro Leandrinho marcou 4 pontos nos 12 minutos em que esteve em quadra ajudando sua equipe a vencer. Nenê teve uma produção um pouco melhor do que a de Leandrinho, mas seu Denver Nuggets perdeu para o Miami Heat por 107 a 100. O pivô brasileiro acabou com 5 pontos e 4 rebotes nos 16 minutos em que esteve em quadra. Confira os demais resultados da rodada de sexta-feira da liga norte-americana de basquete: Philadelphia 76ers 107 x 113 New York Knicks, Atlanta Hawks 84 x 100 Portland Trail Blazers, Boston Celtics 114 x 106 Utah Jazz, New Orleans Hornets 67 x 83 San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves 113 x 86 Los Angeles Clippers, Houston Rockets 100 x 83 Golden State Warriors e Los Angeles Lakers 116 x 120 Washington Wizards.