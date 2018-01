Semifinais agitam basquete masculino As semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Basquete começam nesta segunda-feira, em séries melhor-de-cinco jogos. As disputas pelas vagas nas finais serão entre Uniara/Fundesport e UBC/Valtra/Mogi, Franca e COC/Ribeirão Preto. Nesta segunda-feira, Uniara e Mogi abrem a série às 19h30, em Araraquara, com transmissão da ESPN Brasil. Mogi terminou a fase classificatória em segundo lugar. Nas quartas-de-final, eliminou a Leitor/FEOB/Casa Branca por 3 a 1. O armador Fúlvio declarou: ?Temos de marcar forte, saber conduzir o jogo com muita inteligência para sairmos com a vitória dentro do ginásio deles. Precisamos estar concentrados e determinados.? Na terça-feira, no mesmo horário, o time de Franca recebe Ribeirão Preto, favorito ao título.