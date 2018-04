Série fulminante dos Knicks decide partida e iguala confronto no Leste

NOVA YORK - Uma fulminante disparada do New York Knicks, que anotou 30 pontos contra apenas dois do Indiana Pacers no segundo tempo do jogo desta terça-feira decidiu a partida, válida pelas semifinais da Conferência Leste da NBA. Impotente no ataque, o time de Indianápolis terminou derrotado por 105 a 79 no Madison Square Garden, em Nova York, e viu o adversário igualar a série em 1 a 1.

O craque Carmelo Anthony, dos Knicks, novamente foi o destaque, com 32 pontos. Iman Shumpert contribuiu com 15 pontos e se destacou com uma excepcional enterrada no primeiro tempo. O armador argentino Pablo Prigioni também obteve destaque, com dez pontos e quatro assistências para os Knicks.

A série terá continuidade nesta quinta-feira, em Indianápólis.