Sérvia e Montenegro, Angola e Argentina vencem no Mundial A seleção de Angola, atual campeã africana, derrotou a equipe da Nova Zelândia por 95 a 73, nesta segunda-feira, em Hiroshima, em partida válida pela terceira rodada do Grupo B do Mundial 2006 de basquete masculino. Com isso, a equipe chega à terceira vitória consecutiva e garante vaga para as oitavas-de-final, em Saitama. Com muita pontaria nos arremessos e imprimindo velocidade ao jogo, a equipe africana não teve problemas para chegar à vitória - já no final do primeiro tempo a vantagem chegava a 17 pontos. O destaque da partida foi o ala Eduardo Mingas, de Angola, com 27 pontos e 12 rebotes. Foi a terceira derrota da equipe neozelandesa, que terá que lutar contra Japão e Panamá, para manter-se viva na competição. Em grande atuação do ala Walter Herrman, com 25 pontos, a campeã olímpica e vice-campeã mundial Argentina derrotou a Venezuela por 96 a 54, nesta segunda-feira, em Sendai. Pela Venezuela, o destaque foi o pivô Richard Lugo, com 15 pontos e boa atuação dentro do garrafão. A Argentina chegou ao terceiro triunfo consecutivo e se classificou, enquanto a Venezuela precisa buscar a vitória contra a seleção de Sérvia e Montenegro ou França para aspirar a uma das quatro vagas para as oitavas-de-final. Em outro jogo válido pela terceira rodada do Mundial, a equipe da Sérvia e Montenegro não teve problemas para passar pela frágil equipe do Líbano por 104 a 57. Foi a primeira vitória da equipe européia no torneio.