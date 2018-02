Shaq se torna o 12.º maior cestinha da história da NBA O pivô Shaquille O´Neal, do Miami Heat, foi o destaque da rodada da NBA ao marcar 22 pontos e subir para o 12.º lugar na lista dos maiores cestinhas de todos os tempos. O Houston Rockets garantiu a classificação para a fase final do campeonato e o ala Rasheed Wallace fez uma cesta milagrosa que permitiu ao Detroit Pistons vencer o Denver Nuggets. Na vitória por 106 a 89 do Heat sobre o Atlanta Hawks, O´Neal superou o ex-ala-armador Reggie Miller na lista de maiores cestinhas de todos os tempos. O pivô entrou em quadra com 25.269 pontos, 10 a menos que Miller, e chegou a 25.291. O pivô chinês Yao Ming e o ala-armador Tracy McGrady marcaram 22 pontos cada um e o Houston Rockets venceu por 106 a 87 o Milwaukee Bucks, garantindo a sua classificação para os playoffs da liga. McGrady também deu nove assistências e cinco rebotes. Ming pegou sete rebotes para o Rockets (45-26). Rasheed Wallace acertou um arremesso de 20 metros no segundo final para empatar o jogo com o Nuggets em 98 a 98 e forçar a prorrogação, na qual o Pistons conseguiu a vitória por 113 a 109. O armador Chauncey Billups foi o líder do ataque do Pistons, com 34 pontos, sua melhor marca da temporada, e 10 assistências. Wallace também brilhou, com 22 pontos. Mesmo com a derrota, o ala-pivô brasileiro Nenê marcou foi muito bem, com um double-double de 21 pontos e 17 rebotes, além de dar quatro assistências, roubar três bolas e dar um toco. Em 46 minutos jogando, ele acertou 8 de 13 arremessos de quadra e 5 de 5 lances livres. Já o ala Tim Duncan, com 20 pontos, liderou o San Antonio Spurs na surra de 126 a 89 contra o Golden State Warriors. Ele também pegou oito rebotes e deu cinco assistências. A vitória foi a quarta consecutiva e a nona nos últimos 10 jogos do Spurs fora de casa. Outros resultados da rodada da NBA: Boston Celtics 95 x 87 Toronto Raptors New York Knicks 89 x 94 Orlando Magic Chicago Bulls 100 x 89 Portland Trail Blazers Utah Jazz 103 x 97 Washington Wizards Phoenix Suns 105 x 87 Memphis Grizzlies