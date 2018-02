Shaq vence duelo com Kobe na NBA No esperado grande duelo entre Shaquille O´Neal e Kobe Bryant, o destaque acabou sendo o armador Dwyane Wade, jogador decisivo na prorrogação, que levou o Miami Heat à vitória, por 104 102, sobre o Los Angeles Lakers, na rodada de sábado da NBA. O duelo entre os ex-companheiros do Lakers correspondeu às expectativas, pois os dois se empenharam bastante durante o tempo regulamentar. Bryant anotou 42 pontos, mas na prorrogação não esteve bem. O´Neal, que fez 24 pontos e 12 rebotes, teve que sair da quadra quando faltavam pouco mais de dois minutos para o fim do tempo normal, por ter estourado o limite de faltas. O armador Wade assinalou 29 pontos, incluindo os quatro da prorrogação que garantiram a 11ª vitória consecutiva do Heat na temporada. Já as equipes que protagonizaram, no dia 19 de novembro, a briga mais violenta da história do basquete profissional norte-americano esqueceram a rixa e estiveram comportadas no Conseco Fieldhouse de Indianápolis. No final, vitória do Detroit Pistons sobre o Indiana Pacers por 98 a 93.